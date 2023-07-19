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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على أثرها 10 مواطنين فلسطينيين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى ابراهيم دعامسة (27 عاما) من بلدة الخضر، ومحمد معروف الأطرش (20 عاما)، ووسام علي أبو رزق (22 عاما)، وخليل محمد أبو عليا (20 عاما)، من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكي الدسوقي، من الحي الجنوبي للمدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني أمير أبو سنينة، من بلدة العيسوية بالمدينة، والمحررين منتصر الشيخ، وإبراهيم الشيخ، من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب الخواجا، من بلدة نعلين غربا.

ومن جنين، اختطف مستوطنو "حرميش" غرب بلدة يعبد جنوب جنين، الأسير المحرر ماهر ساطي أبو الرب من بلدة قباطية.

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