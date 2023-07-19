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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات سموتريتش الأخيرة وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات الأخيرة والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإعلانه الصريح بشأن اعتبار نشاطات السلطة الفلسطينية معادية، وتأكيده على محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف امتداد للخطة الاستعمارية التوسعية العنصرية التي ارتبطت بسموتريتش وأمثاله من الفاشيين في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم، وصفعة واضحة للدول التي تراهن على مطالباتها للحكومة الإسرائيلية بوقف "النمو الاستيطاني" ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، كما أن أقواله تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وإجراءات عملية لتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الدول، بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المواقف والتصريحات الاستعمارية العنصرية وإعلان موقف منها بشكل عاجل، خاصة تداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار ساحة الصراع والمنطقة.

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