أصيب رواد احد الشواطئ بحالة من الرعب بعد أن واجهوا وجهاً لوجه مخلوق بحري "مرعب" ​​أثناء مشيهم الصباحي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم اكتشاف ثعبان البحر الضخم شديد السمية على شاطئ صن شاين ، في كوينزلاند صن شاين كوست ، أستراليا.

لاحظ أحد المشاة أن المخلوق البحري لديه فجوة ضخمة مفقودة من جانبه ، مما يجعل الاكتشاف المروع أول شيء هذا الصباح (18 يوليو).

ظهور وحش مرعب يخيف رواد شاطئ استرالي

تم الإبلاغ عن ثعبان البحر إلى Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 ، الذي نقله بعد ذلك إلى مستشفى Austalia Zoo Wildlife.

ادعى العامل ستيوارت ماكنزي أن الحيوان كان في حالة سيئة عندما وصل هو وزميله مات.

ولم يعرف بعد ما إذا كان يمكن إنقاذ الثعبان ، الذي عثر عليه المشاة في حوالي الساعة الثامنة صباحًا.