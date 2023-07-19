زكي: خطة التضامن لمنع خروج الاطفال من المدارس يساهم في خروج جيل مثقف

أكد دكتور أشرف زكي ؛ نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالمبادرة التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تخدم حق الاطفال في التعليم واشياء اخرى.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد:" المبادرة تساعد في تكوين جيل متعلم يساعد في الارتقاء بمصر في ظل الارتقاء التي تشهده البلد في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وأضاف : الاهتمام في نشأة الاطفال يساهم في تقليل الجهل والتقليل من نسب الأمية وسيصبح هناك جيل مسؤؤل ".

اختتم :" اشكر وزارة التضامن والدولة على الاهتمام بهذا الجانب الهام الذي يعد من أخطر الاشياء التي تساهم في تكوين الافراد في الدول وتتحكم في ثقافتهم .

مناهضة عمل الطفل :

مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

ويرتكز تنفيذ هذا الهدف عبر تكامل جميع برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة، وتشمل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يتضمنه من التزام الأسر بشروط متابعة صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى إتمام المرحلة الثانوية، وعدم تزويجهم قبل بلوغ 18 سنة، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسرة خاصة النساء، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية لكي يكون "الطفل مكانه المدرسة"، وأن يتمتع كل طفل وطفلة بحقه في التعليم والنمو السليم صحيا ونفسيا.

ويؤدي تسرب الطفل من التعليم، إلى تدني تمتعه بالتغذية السليمة والنمو الصحيح، وإلى افتقاره إلى امتلاك المعارف والمهارات التى تؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، عندما يصل لسن العمل، مما يقلل كثيرا من فرص خروجه من دائرة الفقر، ويقلل من استفادة المجتمع من أفراده.

وفي إطار تصدى الدولة لعمالة الأطفال، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خدمات لدعم استمرار الأطفال في التعليم ومكافحة عملهم، نوضحها في التقرير التالي:

معاش الطفل

يستهدف معاش الطفل، الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية تحت سن الـ 18 عاما، بموجب قانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، كلا من الحالات التالية: الأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين، طلاق الأبوين وزواج كل منهما بشخص آخر، وفاة الأم والأب، سجن الأب (لمدة لا تقل عن 3 سنوات) وزواج الأم من آخر.

مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 14 مركزا على مستوى 12 محافظة، يستهدف توفير خدمات متكاملة لحماية الأطفال من المشاركة في أنواع خطرة من العمل.

بما يشمل خدمات التدريب والترفيه، والتوعية الصحية والإرشادية والاجتماعية، وحل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم وإنضمامهم لسوق العمل.