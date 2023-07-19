تفاصيل قمة رئيس الإمارات وأردوغان في أبوظبي

عبر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،اليوم الأربعاء، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي.

وقال رئيس دولة الإمارات إنه بحث مع الرئيس التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، خلال استقباله في حفل رسمي بقصر الوطن في أبو ظبي.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أنهم ناقشوا أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة أبو ظبي ،في وقت سابق من اليوم، برفقة زوجته أمينة أردوغان.

وكان في استقباله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الإماراتي.

وكان هناك أيضاً الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية وعدد من كبار المسؤولين.

لقاء رئيس دولة الإمارات وأردوغان

لقاء رئيس دولة الإمارات وأردوغان