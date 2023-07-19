عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا بعد صدور بيانات بريطانية غير متوقعة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعد أن تراجع التضخم في بريطانيا أكثر مما توقع الاقتصاديين في يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الاسترليني بشكل حاد مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بنسبة 0.27٪ مقابل سلة من العملات إلى 100.21، وانخفض اليورو بنسبة 0.13 ٪ إلى 1.1215 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1.02 ٪ مقابل الدولار ليصل إلى 1.2901 دولار ثم وصل إلى لى 1.2898 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يوليو.

كان معدل التضخم في بريطانيا قد حقق أبطأ معدل له منذ أكثر من عام عند 7.9 ٪، وفقا للبيانات التي ستخفف بعض الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

صندوق النقد يكشف الآثار السلبية لارتفاع أسعار الدولار علي الاقتصادات والأسواق الناشئة

الذهب يستقر عالميا قرب أعلى مستوى في شهر ونصف بسبب ضعف الدولار

كان الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في الغالب حدوث تباطؤ أصغر، بنسبة 8.2 ٪ حتى يونيو الماضي إلا أنه حقق نسبة 8.7 ٪ في مايو.

الدولار الأمريكى الدولار بريطانيا الجنيه الاسترليني اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

قرار عسكري عاجل من روسيا بشأن الحرس الوطني

لأول مرة.. أمريكا تقر بخسائر "مرعبة" في صفوف الجيش الأوكراني

هزة في كييف والغرب.. خسائر كارثية لـ الجيش الأوكراني تقلب الأوضاع

شاهد.. لحظة استقبال قائد فاجنر لقواته في بيلاروس

انتصار روسي.. موسكو توجه ضربة قوية لنقطة الضعف الاستراتيجية لـ أمريكا

فنلندا تلغي ترخيص القنصلية الروسية علي أراضيها

تحرك عاجل من تركيا استعدادا لزلزال إسطنبول الكبير

شاهد.. البحرية الروسية تدمر لغما أوكرانيا خطيرا في البحر الأسود

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لـ عقار الخليفة المنهار | شاهد

وزارة العدل الأمريكية توجه 3 تهم لـ ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ