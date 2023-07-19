ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا بعد صدور بيانات بريطانية غير متوقعة

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعد أن تراجع التضخم في بريطانيا أكثر مما توقع الاقتصاديين في يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الاسترليني بشكل حاد مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بنسبة 0.27٪ مقابل سلة من العملات إلى 100.21، وانخفض اليورو بنسبة 0.13 ٪ إلى 1.1215 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1.02 ٪ مقابل الدولار ليصل إلى 1.2901 دولار ثم وصل إلى لى 1.2898 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يوليو.

كان معدل التضخم في بريطانيا قد حقق أبطأ معدل له منذ أكثر من عام عند 7.9 ٪، وفقا للبيانات التي ستخفف بعض الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في الغالب حدوث تباطؤ أصغر، بنسبة 8.2 ٪ حتى يونيو الماضي إلا أنه حقق نسبة 8.7 ٪ في مايو.