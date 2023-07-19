البحيرة.. 274 مواطنا إجمالي المستفيدين خلال قافلة طبية بمركز وادي النطرون

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية الطبرانى بقري الخريجين، حيث تم تقديم خدمات طبية لـ 274 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 52 رمد - 118 باطنة - 44 عظام - 41 أسنان - 19 عمل نظارات) كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، إضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية.