مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة أسفل كوبري 45 اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة.

وفاة ربة منزل في حادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة أسفر عن مصرع ربة منزل بعدما صدمتها سيارة أسفل كوبري 45 بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى مستشفى العامرية العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة ربة منزل تدعى «لبني محمد سالم»، 45 سنة مقيمة قرية 45 العامرية.

وتم نقل المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى العامرية المركزي وجار المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .