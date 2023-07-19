تموين البحيرة.. ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 71 شيكارة دقيق بلدي مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدةحملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاى البارود وبدر و كوم حمادة أسفرت عن :-

بمركز إيتاى البارود تم ضبط مخبز تصرف فى11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور .

وبمركزى بدر وكوم حماده تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 33 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة 3 شهور مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز تصرفوا فى 60 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع بالاضافه الى 5 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.