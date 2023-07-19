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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية لفرقة البحيرة للموسيقى العربية وورش عمل مجانية

مكنبة دمنهور العامة
مكنبة دمنهور العامة

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ورشة رسم و تلوين و عمل شنطة بالجوخ و اساور بالفوم و توزيع هدايا على الأولاد وعمل ورشة لغة اشاره وتعليم الحروف العربية .

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كما أقيم على هامش الأمسية ورشة حكي عن الرفق بالحيوان وهذا هو اللقاء الخامس ضمن سلسلة مكارم الاخلاق .

بالاضافة إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات مع روحية داوود أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوي.

واختتمت فاعليات اليوم بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية بالمسرح الروماني حيث قدمت الفرقة باقه متنوعة من التابلوهات الفنية المتميزة والتى نالت إعجاب الأطفال ورواد المكتبة المترددين عليها .  

ذلك فى اطار التعاون المشترك بين مكتبة مصر العامة  و فرع ثقافة البحيرة لعمل انشطة مسائية أسبوعية خلال فترة الصيف للأطفال والشباب، و تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

البحيرة ثقافة البحيرة عرض فنى فرع ثقافة البحيرة مكتبة مصر العامة نائب محافظ البحيرة ورشة رسم ورش عمل مجانية ورش عمل

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