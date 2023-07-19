الكشف على 1313 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية البذور بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة د. هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البذور بغرب النوباريه على مدار يومين، تم خلالها الكشف خلالها على 1313 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة 245 - الأطفال 461 - الجراحة 101 - النساء 111 - تنظيم الأسرة 35 - العظام 195 - المسالك 108 - القلب 57 ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.