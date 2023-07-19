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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة تحصد 3 جوائز في المسابقة الأدبية بوزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب و الرياضة
وزارة الشباب و الرياضة

حصدت محافظة البحيرة ثلاثة جوائز فى المسابقه، فاز بها كل من هاني قدري فى مجال التأليف المسرحي، و محمود عقاب فى مجال التأليف المسرحى و سوسن حمدي محفوظ فى مجال الرواية.

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ذلك تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، شاركت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فى المسابقة الأدبية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر والتي أقيمت على مسرح الوزارة.

واشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ، على اهتمام المديرية  بالشباب المتميز في تلك الفئة العمرية، ودعمه الكامل لهم، لتحقيق مزيد من الإنجازات، وإشراك الشباب وتمكينهم في عملية التنمية، واتاحة الفرصة للشباب للمشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من اسهاماتهم وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

البحيرة التأليف المسرحي الشباب والرياضة محافظة البحيرة مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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