عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ترحيب حزبي بـ قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك والباقر .. يعطي فرصة جديدة لأبناء الوطن لبناء الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أحزاب سياسية عن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن المحكوم عليهم:

 

 -  السيسي يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوي أبناءه

 -  الرئيس حريص دائما على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني

 -  يعكس حرص الدولة على  مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب

 - قرار يتيح فرصة جديدة للشباب لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم

 - قرار يوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم

 

رحب عدد من الأحزاب السياسية استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

فى البداية وجّه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمراً جديدا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة  بحقهم أحكام جاء  من منطلق حرصه علي مصيرهم وحال ذويهم.

مناشدة وطنية من الحوار الوطني 

وأكد حزب المصريين الأحرار أنه علي يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوي السياسية أو لم تأت لأنه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.

كما يثمن التيار الإصلاحي الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأصدر التيار الإصلاحي الحر بيانا رسميًا أمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي.

ومن جانبها وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب، موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

ويعد صدور القرار الرئاسي، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

كما ثمن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

 استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني 

وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، فى اطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

وتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.

كما ثمن ايضا حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرار العفو يأتي كرسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم وتستمع فيه القيادة السياسية إلى توجه القوى الفاعلة في المجتمع.

وتوجه حزب الإصلاح والنهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على إفساح المجال دائما وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

ترشيحاتنا

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

العالم يحترق.. أوروبا تكافح موجات الحر.. ودرجات حرارة قياسية تجتاح الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ