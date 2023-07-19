ترحيب حزبي بـ قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك والباقر .. يعطي فرصة جديدة لأبناء الوطن لبناء الجمهورية الجديدة

أحزاب سياسية عن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن المحكوم عليهم:

- السيسي يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوي أبناءه

- الرئيس حريص دائما على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني

- يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب

- قرار يتيح فرصة جديدة للشباب لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم

- قرار يوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم

رحب عدد من الأحزاب السياسية استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

فى البداية وجّه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمراً جديدا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام جاء من منطلق حرصه علي مصيرهم وحال ذويهم.

مناشدة وطنية من الحوار الوطني

وأكد حزب المصريين الأحرار أنه علي يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوي السياسية أو لم تأت لأنه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.

كما يثمن التيار الإصلاحي الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأصدر التيار الإصلاحي الحر بيانا رسميًا أمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي.

ومن جانبها وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب، موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

ويعد صدور القرار الرئاسي، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

كما ثمن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، فى اطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

وتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.

كما ثمن ايضا حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرار العفو يأتي كرسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم وتستمع فيه القيادة السياسية إلى توجه القوى الفاعلة في المجتمع.

وتوجه حزب الإصلاح والنهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على إفساح المجال دائما وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة.