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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: قرار الرئيس بالعفو خطوة مهمة في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  لمجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

 الحفاظ على مستقبل هؤلاء الشباب

وأضاف "الجندي"، أن القرار يأتي ضمن سلسلة من قرارات العفو التي شملت عدد كبير من الشباب على مدار الشهور الماضية ، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مستقبل هؤلاء الشباب، والعمل على دمجهم اجتماعيا خلال إتاحة فرصة جديدة لهم سواء بالعودة إلى أعمالهم أو إنهاء الحجز على أموالهم إضافة إلى تمكينهم من استكمال دراستهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وتقبل الاختلاف طالما كان ذلك يصب في مصلحة هذا الوطن والمواطن البسيط.

وأشار النائب ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أحرز تقدم غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، من خلال إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، و تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لنتائج التنمية.

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