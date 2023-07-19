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خالد عكاشة: التغيرات المناخية حاضرة في المعادلة الأمنية على مستوى العالم

خالد عكاشة
خالد عكاشة

أكد  العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن  العالم يشهد تغيرات مناخية كبيرة، والتغيرات المناخية حاضرة في المعادلة الأمنية على مستوى العالم.

 

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وقال خالد عكاشة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"   الجفاف يعتبر أكثر التهديديت الأمنية التي يتسبب في تهديد الكثير من المناطق".

 

وأضاف خالد عكاشة :"  الجفاف ونقص المياه أكبر تحدي أمني وهذا الأمر يتواجد في دول الساحل والصحراء بالقارة الأفريقيو ".

 

وتابع خالد عكاشة :" وسط وغرب آسيا مناطق بها تحديات أمنية كثيرة بسبب الجفاف ونقص المياه ".

 

 واكمل خالد عكاشة :"  التحديات الأمينة التي يتسبب فيها التغير المناخي  تتسب في حدوث إرهاب وصراعات مسلحة وتفاقم ظاهرة اللجوء والنزوح".

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