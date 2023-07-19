أستاذ علوم سياسية: تغير المناخ فرصة لمصر لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكونجرس الأمريكي عقد جلسة استماع منذ أسبوعين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وكان في مقدمتها تحدي البيئة والتغيرات المناخية.

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن " :" أمريكا تنظر إلى ملف البيئة والتغيرات المناخية على أنه مرتبط بوجود أمريكا في الأساس ".

وأضاف محمد كمال: "الإنفاق العالمي على الطاقة الشمسية حوالي 380 مليار دولار مقابل 370 مليار دولار على البترول والغاز ".

وتابع محمد كمال :" أمريكا أدركت أنه لا يمكن إحداث تقدم في قضايا البيئة وتغير المناخ بدون تواجد حوار وتعاون مع الصين في هذا المجال ".

واكمل محمد كمال :" قضايا تغير المناخ والبيئة تشكل فرصة يمكن استغلالها في مصر للتحول لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، مضيفا:" يجب أن تكون مصر مركز لصناعة الطاقة الشمسية وتصديرها للدول المجاورة ".