عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تغير المناخ فرصة لمصر لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية

محمد كمال
محمد كمال

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكونجرس الأمريكي عقد جلسة استماع منذ أسبوعين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وكان في مقدمتها تحدي البيئة والتغيرات المناخية.

 

txt

عبد المنعم سعيد: مفتاح حل قضية تغير المناخ في يد هاتين الدولتين

txt

جزر ماجدالين الكندية في موقع متقدم لمواجهة ظاهرة تغير المناخ| تفاصيل

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن " :"   أمريكا تنظر إلى ملف البيئة والتغيرات المناخية على أنه  مرتبط بوجود أمريكا في الأساس ".

 

 وأضاف محمد كمال: "الإنفاق العالمي على الطاقة الشمسية حوالي 380 مليار دولار مقابل 370 مليار دولار على البترول والغاز ".

وتابع محمد كمال :" أمريكا أدركت أنه لا يمكن إحداث تقدم في قضايا البيئة وتغير المناخ بدون تواجد حوار وتعاون مع الصين في هذا المجال ".

 واكمل محمد كمال :"  قضايا تغير المناخ والبيئة تشكل فرصة يمكن استغلالها في مصر للتحول لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، مضيفا:" يجب أن تكون مصر مركز لصناعة الطاقة الشمسية وتصديرها للدول المجاورة ".

المناخ البيئة تغير المناخ الطاقة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

ترشيحاتنا

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ