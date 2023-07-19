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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد المنعم سعيد: مفتاح حل قضية تغير المناخ في يد هاتين الدولتين

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

أكد عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن قضية المناخ والتغيرات المناخية تتسبب في عبء ثقيل في اتجاه المزيد من التفكيك على مستوى العالم. 

وقال “سعيد”، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، "السياسة في أي دولة قائمة على توزيع الموارد".

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 وتابع "الأحداث المناخية الكثيرة مثل الحرائق والفيضانات تعتبر دافعا كبيرا للهجرة واللجوء، ومن هنا تبدأ ضغوط على حدود مختلف دول العالم".

وأكمل عبد المنعم سعيد "الحرب الروسية الأوكرانية ترتبط بملف الغذاء والطاقة، وتؤثر على كافة دول العالم بشكل كبير ".

 ولفت عبد المنعم سعيد إلى أن "مفتاح حل التغيرات المناخية في يد أمريكا والصين، وهما المسؤولتان عن تلوث الكون والانبعاثات الكربونية التي تسبب في حدوث التغيرات المناخية".

سعيد عبد المنعم سعيد تغير المناخ المناخ اخبار التوك شو

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