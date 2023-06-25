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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد المنعم سعيد: اليأس يدفع بوتين لاستخدام السلاح النووي.. فيديو

بوتين
بوتين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن معسكر فاجنر ضُرب بالطيران في أوكرانيا، فاتهمت فاجنر الجيش الروسي بالقيام بهذه الضربة، معقبًا: "أنا لا أميل إلى فكرة المؤامرة، ولكن قد يكون الجانب الأوكراني هو من قام بضرب فاجنر، لإحداث مشكلة بين فاجنر والجيش الروسي".
 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن التصالح القيادة الروسية مع قائد فاجنر ليست منطقية، لأن تمرده خيانة للدولة الروسية، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يُعاني الآن من حالة تمزق بسبب ما حدث مؤخرًا، فالبعض مُعترض على إدارة بوتين للحرب والعملية السياسية.
 

ولفت إلى أن هناك تفاهمات أمريكية روسية، للتأكد من أمان الأسلحة النووية الروسية، وهذا يعني وجود تخوف من استخدام موسكو للأسلحة الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن بعض القادة قد تغامر وتطرح فكرة استخدام الأسلحة النووية. 
 

وأشار إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية أدت لوجود إمكانية لاستخدام السلاح النووي، لأن الأسلحة النووية التقليدية قد تدمر كوكب الكرة الأرضية، أما الأسلحة التكتيكية فقد تدمر بعض المدن أو فرقة كاملة في منطقة معينة، بدون اعداد تدمير كامل.


وتابع أن الأسلحة التكتيكية لم تستخدم حتى الأن، ولكن التاريخ يتحدث بأن عند اليأس قد يؤدي إلى استخدام أي سلاح، معقبًا: "لا نستطيع قياس درجة الحكمة على الإطلاق عند أي طرف".
 

عبد المنعم سعيد

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