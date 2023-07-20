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ديني

احذر.. فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

فعل يجعل الملائكة
فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

حذر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة، حيث أشار في معرض حديثه عن فضل الإكثار من ذكر الله تعالى، إلى قول الإمام ابن القيم.

فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

وقال “مرزوق”، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ابن القيم ذكر فيما ذكر من فضائل الإكثار من ذكر الله، ﺃﻥ ﺩﻭﺭ اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺈﺫا ﺃﻣﺴﻚ اﻟﺬاﻛﺮ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﺃﻣﺴﻜﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء.

وأشار إلى ما ﺫﻛﺮه اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻨﺴﻲ ﻗﺎﻝ: ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺈﺫا ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﺃﻣﺴﻜﻮا ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻧﻔﻘﺔ. ﻭﺫﻛﺮ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ - ﺳﺒﻊ ﻣﺮاﺕ - ﺑﻨﻲ ﻟﻪ ﺑﺮﺝ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ»

ﻭتابع: ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﻐﺮاﺱ ﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ «ﺃﻥ اﻟﺠﻨﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ، ﻋﺬﺑﺔ اﻟﻤﺎء، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻗﻴﻌﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻏﺮﺳﻬﺎ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﻏﺮاﺳﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺅﻫﺎ».

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ﻭﺫﻛﺮ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻛﺜﺮﻭا ﻣﻦ ﻏﺮاﺱ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻏﺮاﺳﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ، ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ» .

ولفت إلى أﻥ اﻟﺬﻛﺮ ﺳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻬﻨﻢ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻛﺮ ﺳﺪا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮا ﺩاﺋﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻥ ﺳﺪا ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻻ ﻣﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺤﺴﺒﻪ. 

ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﻭاﺩ: ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻣﺴﺠﺪا ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺠﺎﺭ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺃﺷﻬﺪﻛﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ. ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﺮﺽ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻌﺮﺝ ﺑﺮﻭﺣﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺣﺠﺮا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺠﺎﺭ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﻗﺪ ﻋﻈﻢ ﻓﺴﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻮاﺏ ﺟﻬﻨﻢ، ﺛﻢ ﺃﺗﻰ ‘ﻟﻰ اﻟﺒﺎﺏ اﻵﺧﺮﻭﺇﺫا ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺎﺭ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﻗﺪ ﻋﻈﻢ ﻓﺴﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻮاﺏ ﺟﻬﻨﻢ، ﺣﺘﻰ ﺳﺪﺕ ﻋﻨﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺣﺠﺎﺭ ﺃﺑﻮاﺏ ﺟﻬﻨﻢ.

وشدد على أن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﺬاﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﺘﺎﺋﺐ، ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ: ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ: اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺒﺪﻙ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ: اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺒﺪﻙ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ: اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺒﺪﻙ. 

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