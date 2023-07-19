هل الدعاء في رأس السنة الهجرية اليوم مُستجاب ؟.. لا تضيعه لـ7 أسباب

نشهد رأس السنة الهجرية اليوم الأربعاء ، والتي بدأ من الفجر مع طلوع شمس أول أيام شهر المحرم وهو بداية العام الهجري الجديد 1445هـ، وتفصلنا عن بدايتها ساعات قليلة وهو ما يطرح السؤال عن هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصانا بتحري ساعات الإجابة، ولأن سنة هجرية جديدة قد تحمل معها فرصة جديدة ليفتح العبد صفحة جديدة من التوبة والطاعة والرجوع إلى الله عز وجل، ليغتنمها كل لبيب ويخيب من يضيعها، فمن هنا تنبع أهمية معرفة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية اليوم مستجاب ؟.

رأس السنة الهجرية اليوم

قد أعلنت دار الإفتاء أمس الأول الإثنين تعذر ثبوت رؤية هلال شهر المحرم، وبناء عليه كان يوم أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة وآخر أيام العام الهجري 1444هـ، لذا فإن رأس السنة الهجرية اليوم الأربعاء الموافق غرة المحرم لعام 1445هـ، والتاسع عشر من يوليو 2023م.

ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية 2023 في مصر، حيث إن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الهجري، والذي وافق أول أمس الإثنين الموافق 17 يوليو لعام2023م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في موعد رأس السنة الهجرية 2023 في مصر يتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال المحرم بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة، ومن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي الحجة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد رأس السنة الهجرية 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب

ورد هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، فيها أن رأس السنة الهجرية يعد من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله سبحانه وتعالى للمسلم، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم لعام 1445هـ وهو بداية التقويم الهجرى، والذي من المقرر أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 م.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن تخصيص يوم معين في السنة بدعاء معين من أدعية الصالحين أو عبادة معينة أمر جائز شرعا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، شرط عدم الاعتقاد في ذلك الأمر بأنه من السنة النبوية.

هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية

وأجابت " الإفتاء" عن سؤال هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية ؟، قائلة : نعم يجوز الدعاء ويجوز التهنئة، لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، ولكنها مشروعة أيضا عند حصول النعم وذهاب النقم، وفي بداية العام الهجري الجديد تتجدد نعمة الحياة على كل إنسان.

وأضافت أنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري، لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

وأشارت إلى أنه يستحب الدعاء والتهنئة في رأس السنة الهجرية على اعتبارها من مواسم الخيرات، ومن أفضل الأيام التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على الأمة الإسلامية، فالهجرة النبوية كانت فرقًا بين الحق والباطل، وكانت نصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجاة له من إيذاء المشركين، كما أن يوم الهجرة هو يوم نصرة وتأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أجمعين إلى يوم القيامة، وبالتالي فهو يوم عيد يستحب التهنئة فيه دون حرمه في ذلك.

دعاء رأس السنة الهجرية اليوم

يعد دعاء رأس السنة الهجرية اليوم من الأدعية المستجابة ، لأنه في أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجرى، ومنه: