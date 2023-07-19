مش مستمرة.. وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة تكرار انقطاع الخدمة

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، ضرورة تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة، قائلا “إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية يعتمد على مقدار الوقود المتاح، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.



وأضاف “شاكر”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، “لا مشاكل لدينا في محطات إنتاج الكهرباء أو شبكات النقل، ولكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أصبح هناك ضغط وزيادة استهلاك”.

وتابع “حدث انخفاض في ضغط الغاز في الشبكات الخاصة بالمحطات، ما تسبب في قلة الإنتاج الكهربائي”، مشددا على أن تخفيف الأحمال لن يستمر فترة كبيرة، ويحدث بشكل عادل.

وناشد المواطنين تخفيف الحمل الكهربائي داخل المنازل وترشيد الاستهلاك، مختتما "أتوقع انتهاء هذه الأزمة خلال 3 أيام".