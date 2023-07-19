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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انقطاعها المتكرر| متحدث وزارة الكهرباء يوجه رسالة هامة للمواطنين..فيديو

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة  الكهرباء، عن سبب انقطاع الخدمة في بعض المناطق في الأيام الأخيرة، قائلاً "إن الغاز من ضمن العمليات الأساسية لإنتاج الوقود، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتج عنه زيادة استهلاك للغاز، وأدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الغاز دخل في عدة مجالات، و هذا أدى إلى ضغط على الغاز، وذلك تسبب في انخفاض ضعط الغاز في "المواسير" التي تصل إلى محطات الكهرباء.

 تخفيف الكهرباء سيكون على مستوى الجمهورية


وأشار  المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الضغط على الغاز أدى إلى قلة إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن تخفيف الكهرباء حدث حتى لا يكون هناك أماكن محددة هي التي تأثرت بقلة الكهرباء المطلوبة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تخفيف الكهرباء سيكون على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن لا يمكن قطع الكهرباء عن المنشآت الحيوية التي تخص صحة المواطن أو المياه.

ووجه المتحدث باسم وزارة الكهرباء نصيحة  للمواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء ، حتى يقل الطلب، ويستطيع الإنتاج تلبية الاحتياجات.

 

 

 

 

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