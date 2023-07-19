خففنا الأحمال بنسبة 10%| ‏وزير الكهرباء يعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار

‏قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك ضغطًا كبيرًا على محطات الطاقة الكهربائية، ولكن المحطات لدينا على درجة عالية جدًا من الكفاءة، ومن ناحية قدرة الشبكة هي عالية جدًا وعلى أعلى مستوى، لكن موجة الحر الشديدة تسببت في زيادة الضغط عليها.



‏وتابع محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن هذه الأزمة قد تنتهي من يومين إلى ثلاثة أيام، حتى تستعيد شبكة الغاز قوتها لأن الضغط على الغاز تسبب في انخفاض بشبكة الغاز وهي التي تغذي محطات الكهرباء، وهذه الأزمة قد تنتهي بعد تخفيف الأحمال الذي يحدث خلال يومين أو ثلاثة.

خففنا الأحمال بنسبة 10%

وأضاف أن قدراتنا اليومية من الكهرباء 32 ألف كيلو وات ومن المفترض أن يكون 35 ألف كيلو، مؤكدًا أننا خففنا الأحمال بنسبة 10%.