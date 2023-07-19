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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختفيت.. يوسف صبري يطرح أحدث كليباته على اليوتيوب

بوستر أغنية اختفيت
بوستر أغنية اختفيت

طرح المطرب الشاب يوسف صبري أحدث كليباته بعنوان اختفيت، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان يوسف نفسه ومن توزيع أحمدي ، وتعتبر هذه هي الأغنية الثانية ليوسف من ألبومه الجديد الذى بدأ في طرح أغانيه منذ عدة أسابيع.



 كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية : صعبان عليا نفسي ..مش عارف ايه اللى ينجي .. بكلم نفسي من الوحدة..  دنيا بتأسينا..  سنى صغير متقولش قدامك لسة كتير.. يمكن دي النهاية..  يتحرق اللى جوايا .. بعمل كل ده لمين .. أصلا عاوز اختفي من ٣ سنين.. مفيش أمل كله عامل فيها حكيم..  ياريت نحرق ورق كان قديم.. في حاجات كتير مش عارف أحكيها ..ومفيش أى تفسير..  كرهوني بسبب الانفصام..  قلبي وعقلى داخلين فى صدام ..

 

اليان أول أغاني الألبوم 

وكان يوسف قد طرح أغنية منذ حوالي أسبوعان وكانت بعنوان اليان، ومن كلمات وألحان يوسف نفسه ومن توزيع أحمدي.

يوسف صبري اختفيت أحمدي اليان

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