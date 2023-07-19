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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون، في مشاجرة بالأعيرة النارية وقعت اليوم الأربعاء بين أبناء عمومة بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية  بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض ووجود حالة وفاة ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية مقتل "على.م.م" 32 عامًا، وإصابة أشقائه "مهران" 45 عامًا، و"مصطفى" 35  عامًا، و"حسن" 37 عامًا، و"سيف.م.م" 30 عامًا.

كما أصيب "فكرت.ا. م" 62 عامًا، و"اسماء.م.م" 18 عامًا، و"كريمة.ح.م" 35 عامًا، و" ناهد. م.م " 52 عامًا.

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تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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