كهربا ومروان مفاجأة| تعليق مؤثر من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

أكد رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة الأزمة في القلعة الحمراء وراء النجاح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فريق الكرة وصل لمرحلة تكامل، والنجاح لم يأتِ صدفة، لكنه جاء نتاج عمل منظومة متكاملة من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين.

وقال “شحاتة” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التفاهم الذي حدث بين الجهاز الفني واللاعبين، وراء تحقيق النجاح هذا الموسم، كما أن هناك نظاماً وانضباطاً واضحاً، وعملية التدوير نجحت بشكل جيد".

وأضاف: "كهربا بالنسبة لي كان مفاجأة بعدما تألق بشكل ملحوظ، ولم أكن متوقعًا أن يظهر بهذا الشكل خصوصاً في ظل الأزمة التي كان يعاني منها، لكن فاجأني بأنه استطاع فصل كل الأزمات وتألق في الملعب بشكل رائع، وكذلك مروان عطية لاعب خط الوسط، وكنت أشعر بأنه لن يكون لائقًا مع الأهلي لكنه أيضاً فاجأني بشكل رائع".

وواصل: "كنت أشعر أن مروان لن يحصل على فرصته في وجود السولية وديانج، لكنه أصبح أهم لاعب في المنظومة، وهو أصبح محور أداء الفريق بشكل رائع".

وأكمل: "الأهلي كان في حالة هدوء على مدار الموسم الحالي، والجميع أدى ما عليه ويعملون على قلب رجل واحد وهو سر النجاح".

وبسؤاله عن صفقة إمام عاشور، قال: "كنت نائبًا لمدير التعاقدات في 2018 في الأهلي وحصلنا على توقيعه، وكان لدينا قناعة بإمكانياته، لكنه أصبح لاعبا مؤثرًا وأهم ميزة له هي ميوله الهجومية المستمرة، ويدخل المناطق الأمامية للمنافس من أجل التهديف، وسيضيف كثيرًا للأهلي".