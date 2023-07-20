أحمد المسلماني : أزمة أوكرانيا وروسيا قد تكون أطول من الحرب العالمية الأولى..فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني ، حرب أوكرانيا قد تصبح أطول من الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أن المؤرخة مارجريت ماكميلان، في لإحدى مقالاتها ، قالت:"الحرب تعرف وقت بدايتها لكن صعب تعرف متى نهايتها"

الحرب العالمية الأولى بدأت صغيرة للغاية

وتابع أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة، :" تعتقد في البداية أن هذه الحرب لن تتوسع، ثم تفاجئ أن الحرب تتوسع"، مؤكداً أن مارجريت ماكميلان قامت بمقارنة هامة للغاية بين الحرب العالمية الأولى، و بين حرب أوكرانيا.



وأضاف أحمد المسلماني، أن مارجريت ماكميلان أوضحت في المقارنة بين الحرب العالمية الأولى و حرب أوكرانيا، أن الحرب العالمية الأولى بدأت صغيرة للغاية، ولكنها امتدت فيما بعد.



واستكمل :" قالت المؤرخة أن حرب أوكرانيا بدأت بروسيا و أوكرانيا، و لكن ما الذي يمنع أن تكون مثل الحرب العالمية الأولى"