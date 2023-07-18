المسلماني: خسائر أوكرانيا وصلت 1 تريليون دولار رغم عدم إستسلامها أمام روسيا

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن أوكرانيا لم تستسلم، ولكنها خسرت "1" تريليون دولار، مشيرا إلى أن أوكرانيا استطاعت أن تقف بقوة ضد الغزو الروسي وبذلت مجهودات كبيرة للدفاع عن أراضيها والغرب قدم الدعم لأوكرانيا.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أنه على الرغم بأن أوكرانيا لم تستلم الا أن صمود أوكرانيا له وجه أخر، وهو الإقتصاد معلقا “الإقتصاد الأوكراني انكمش إلى 37%، وتكبد خسائر كبيرة وصلت خلال السنة الأولى في الحرب إلى411 مليار دولار”.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن أوكرانيا أكدت انها في حاجة إلى دعم كامل خاصة بعد الخسائر الكبيرة لصرف رواتب الموظفين والتي وصلت 26 مليار دولار بشكل عاجل.

10 مليارات دولار في العام

وأشار أحمد المسلماني إلى أن الإتحاد الأوروبي أكد أنه سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار دولار على مدار 5 سنوات أي 10 مليارات دولار في العام.