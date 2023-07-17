المسلماني: الإفتاء المصرية الأقدم بالعالم .. وما يصدر عنها قائم على الوسطية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنه في عهد الرئيس السيسي تم تطوير دار الإفتاء بشكل كبير وغير مسبوق، مشيرا إلى أن كل الفتاوي التي تخرج من دار الافتاء كلها تدور في سياق واحد وهي الوسطية والاعتدال والتسامح.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك صفحات ومنصات على مواقع التوصل الاجتماعي، عليها ملايين المتابعين وترد على الأسئلة على مستوى العالم.

القرن الـ 19

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، ان هناك أسماء كبيرة تولت منصب المفتي مثل الشيخ عبد المجيد سليم وحسن مأمون وحسنين مخلوف وغيرهم من المتميزين، مؤكدا أنه تم إنشاء دار الإفتاء في القرن الـ 19 وهي تعد بذلك أقدم دار في العالم.