ماذا يعني تركيب حوض عائم جديد في مدخل قناة السويس؟.. أحمد المسلماني يوضح

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن قناة السويس في رؤية الدولة لا يجب أن تكون مجرد ممر أو عبور للسفن.



وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "رؤية الدولة أن يكون هناك مركز خدمات وصيانة لهذه السفن من بين رؤية أكبر لتنمية قناة السويس"، لافتا: "هناك 3 أحواض في الترسانة البحرية في بورسعيد وفي يونيو 2023 انضم حوض عائم رابع أطلق عليه فخر قناة السويس".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني،: "الحوض العائم أخذ رحلة طويلة من كوريا الجنوبية حتى وصل إلى قناة السويس"، موضحا: "الأيادي المصرية في قناة السويس هي التي كانت وراء انتقال هذا الحوض من جنوب القناة إلى شمال القناة مع عدم تعطيل أو وقف الملاحة في قناة السويس".

وأوضح أحمد المسلماني،: "طول الحوض يبلغ 162 مترا، وعرض 62 مترا"، مشيرا: "يتم تثبيت الحوض وبعد ذلك يدخل مرحلة التشغيل، وسيدخل هذا الحوض موارد للدولة المصرية نتيجة أن سيساعد بشكل أكبر في إصلاح السفن وتقديم خدمات للسفن المارة من قناة السويس".