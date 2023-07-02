عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق الأولى لرئيس مصري.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موزمبيق بلد مهم في أفريقيا، يطل على المحيط الهندي يصل عدد سكانها إلى 32 مليون نسمة.

txt

أين يقع الفضاء الخارجي والسحيق؟.. أحمد المسلماني يوضح| فيديو

txt

أحمد المسلماني: هناك نهضة كبيرة في مجال الطاقة بمصر.. فيديو

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "معظم تاريخ موزمبيق كان تحت الاستعمار البرتغالي"، لافتا: "فضلت 450 سنة تحت الاستعمار".

وتابع "موزمبيق بلد مهم وفاعل في الاتحاد الأفريقي والكوميسا وجهة سياحية مهمة"، مؤكدا "علاقتنا مع موزمبيق علاقة جيدة على مدى سنوات طويلة لكن الرئيس السيسي في عام 2023 كان أول رئيس مصري يزور موزمبيق".

وأوضح "في يونيو 2023 الرئيس السيسي زار 3 دول أفريقية في جولة واحدة وكان من بينها موزمبيق"، معلقا "زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق هي أول زيارة لرئيس مصري".
 

احمد المسلماني موزمبيق الرئيس السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

مش عاوزينه .. جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور ..فيديو

ترشيحاتنا

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن ..هل ورد في الشرع الشريف؟

الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

هولندا تقطع الطريق على الصين في سباق الشرائح الإلكترونية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

بعد منشور الخروف .. إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ