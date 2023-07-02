أحمد المسلماني: زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق الأولى لرئيس مصري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موزمبيق بلد مهم في أفريقيا، يطل على المحيط الهندي يصل عدد سكانها إلى 32 مليون نسمة.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "معظم تاريخ موزمبيق كان تحت الاستعمار البرتغالي"، لافتا: "فضلت 450 سنة تحت الاستعمار".

وتابع "موزمبيق بلد مهم وفاعل في الاتحاد الأفريقي والكوميسا وجهة سياحية مهمة"، مؤكدا "علاقتنا مع موزمبيق علاقة جيدة على مدى سنوات طويلة لكن الرئيس السيسي في عام 2023 كان أول رئيس مصري يزور موزمبيق".

وأوضح "في يونيو 2023 الرئيس السيسي زار 3 دول أفريقية في جولة واحدة وكان من بينها موزمبيق"، معلقا "زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق هي أول زيارة لرئيس مصري".

