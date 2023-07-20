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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليه لأ الحلقة 14.. أحمد طارق يوافق على زواج عايدة رياض

ليه لا
ليه لا

عرضت الحلقة الـ 14 وقبل الأخيرة من مسلسل ليه لأ في موسمه الثالث، والذي يقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم. 

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ، ومنها محاولة ياسين “ معتز هشام ” الصلح مع والدته  وجده وشقيقته ، وبالفعل ينجح في ذلك ، فيما تعاني شيري “ نيللي كريم ” من حالة نفسية سئية بعد ان تركت خطيبها “ أحمد طارق ” ، اما الاخير فقد وافق علي زواج والدته “ عايدة رياض ” . 

واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الاول من أصل 10 مراكز هي الأعلى في  قائمة الاعلي مشاهدة عبر منصة شاهد.

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الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

ليه لا الفنانة نيللي كريم لقاء الخميسي مطرح مطروح منصة شاهد معتز هشام

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