عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة علاء أحمد ومؤمن زكريا.. سر إصابة الرياضيين بضمور العضلات

علاء أحمد
علاء أحمد

ضمور العضلات هو حالة طبية تتميز بفقدان العضلات لحجمها وقوتها بشكل تدريجي. وعلى الرغم من أن ضمور العضلات يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب مختلفة، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا لحدوث هذا المرض هو ما يعرف باسم "ضمور العضلات الوراثي"، والذي يحدث نتيجة لتعطل أو انخفاض في كمية البروتينات التي تلعب دورًا في تقوية ونمو العضلات، فى إطار هذا أوضح الدكتور أشرف اسماعيل استشاري دراجات العمود الفقري لصدي البلد عم أسباب ضمور العضلات. 

وبالنسبة لحالة اللاعبين علاء أحمد ومؤمن زكريا، فإنهما قد تعرضا لإصابة في العضلات، وتم تشخيصهما بمرض يسمى "ضمور العضلات التنوي"، والذي يعتبر نوعًا من أنواع ضمور العضلات الوراثي. ويتميز هذا المرض بتراجع التوتر العضلي وضعف العضلات بشكل تدريجي، ويمكن أن يؤثر على العضلات التي تساعد في التحكم بالحركة والتوازن، وقد يؤدي إلى تقلصات عضلية وتقليل القدرة على الحركة.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تسعى إلى فهم سبب وراء حدوث ضمور العضلات، بما في ذلك ضمور العضلات التنوي، وقد يتطلب الأمر وقتًا وجهدًا لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا المرض وطرق علاجه.

ؤمن زكريا الدراسات البروتين بضمور العضلات تقلصات عضلية فقدان العضلات مؤمن زكريا نمو العضلات علاء أحمد ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

استمرارها يؤثر على الصحة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة| فيديو

وزير الكهرباء للمواطنين ردًا على شكوى انقطاع التيار: استحملونا كام يوم

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

أزمة قيد.. صفقة انتقال البرازيلي سوزا إلي الأهلي مهددة بالفشل .. تفاصيل

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها

ترشيحاتنا

سنقطع العلاقات.. تحرك عاجل من العراق بشأن حرق المصحف في السويد

التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

في أول ظهور .. ديفيد بيكهام يوجه صدمة لعشاق ليونيل ميسي

مصر تستعرض تجربتها في "الحماية الإجتماعية" أمام وزراء عمل مجموعة العشرين بالهند

نزل تاني.. انخفاض يضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

فيديو

قفل الجامع ومشي.. مؤذن تونسي يحتج على وقف راتبه بـ 3 تصرفات غريبة|فيديوجراف

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ