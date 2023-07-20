بعد إصابة علاء أحمد ومؤمن زكريا.. سر إصابة الرياضيين بضمور العضلات

ضمور العضلات هو حالة طبية تتميز بفقدان العضلات لحجمها وقوتها بشكل تدريجي. وعلى الرغم من أن ضمور العضلات يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب مختلفة، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا لحدوث هذا المرض هو ما يعرف باسم "ضمور العضلات الوراثي"، والذي يحدث نتيجة لتعطل أو انخفاض في كمية البروتينات التي تلعب دورًا في تقوية ونمو العضلات، فى إطار هذا أوضح الدكتور أشرف اسماعيل استشاري دراجات العمود الفقري لصدي البلد عم أسباب ضمور العضلات.

وبالنسبة لحالة اللاعبين علاء أحمد ومؤمن زكريا، فإنهما قد تعرضا لإصابة في العضلات، وتم تشخيصهما بمرض يسمى "ضمور العضلات التنوي"، والذي يعتبر نوعًا من أنواع ضمور العضلات الوراثي. ويتميز هذا المرض بتراجع التوتر العضلي وضعف العضلات بشكل تدريجي، ويمكن أن يؤثر على العضلات التي تساعد في التحكم بالحركة والتوازن، وقد يؤدي إلى تقلصات عضلية وتقليل القدرة على الحركة.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تسعى إلى فهم سبب وراء حدوث ضمور العضلات، بما في ذلك ضمور العضلات التنوي، وقد يتطلب الأمر وقتًا وجهدًا لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا المرض وطرق علاجه.