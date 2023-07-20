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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2170 جنيهًا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار لأدنى مستوياته، وزيادة التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي، ووقف دورة رفع أسعار الفائدة، تجنبًا لحدوث ركود اقتصادي.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2170 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1981 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1860 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1447 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17360 جنيهًا.  


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت قد شهدت حالة من التذبذب المحدود بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا،  ولامس مستوى 2160 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1977 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1979 دولارًا، ولامست مستوى 1975 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا.

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