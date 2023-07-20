انطلاق فعاليات بطولة كأس الاتحاد الأولى لكرة السرعة للكبار بإستاد القاهرة

انطلقت اليوم فعاليات بطولة كأس الأتحاد الأولى لكرة السرعة للكبار من فترة (20 –21-22) الشهر الجارى وذلك بإستاد القاهرة صالة (3) وذلك تحت رعاية كلاً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب حيث تأتى البطولة فى بداية موسم النشاط فى الاتحاد لموسم 2023/2024 وذلك بمشاركة 17 نادى من الهيئات الرياضية بـ 9 مناطق وفروع للاتحاد وأيضا بمشاركة 600 لاعب ولاعبة .

من جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد ان بطولة كأس الاتحاد هى الأولى فى الموسم الجديد مشيرا انه يأمل ان تفرز البطولة لاعبين جدد يمثلون مصر فى المحافل الدولية القادمة خاصة واننا مقبلين على بطولة أفريقيا لكرة السرعة والتى تحتضنها القناة الشهر المقبل .

وأشار الخطيب انه يتطلع الى زيادة اللاعبين المشاركين فى البطولات الخاصة لكرة السرعة فى الفترة المقبلة مؤكدا ان الاتحاد لن يبخل بأى جهد او دعم سواء مادى او معنوى لأنتشار اللعبة فى المرحلة القادمة .

وقال الخطيب ان بطولة كأس الاتحاد الأولى يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات لذلك من المتوقع ان تشهد البطولة منافسات قوية كونه ضمن البطولات اللتى تفرز اللاعبين واللاعبات المتميزات