عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق فعاليات بطولة كأس الاتحاد الأولى لكرة السرعة للكبار بإستاد القاهرة

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات بطولة كأس الأتحاد الأولى لكرة السرعة للكبار من فترة (20 –21-22) الشهر الجارى وذلك بإستاد القاهرة صالة (3) وذلك تحت رعاية كلاً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب حيث تأتى البطولة فى بداية موسم النشاط فى الاتحاد لموسم 2023/2024 وذلك بمشاركة 17 نادى من الهيئات الرياضية بـ 9 مناطق وفروع للاتحاد وأيضا بمشاركة 600 لاعب ولاعبة .

من جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد ان بطولة كأس الاتحاد هى الأولى فى الموسم الجديد مشيرا انه يأمل ان تفرز البطولة لاعبين جدد يمثلون مصر فى المحافل الدولية القادمة خاصة واننا مقبلين على بطولة أفريقيا لكرة السرعة والتى تحتضنها القناة الشهر المقبل .

وأشار الخطيب انه يتطلع الى زيادة اللاعبين المشاركين فى البطولات الخاصة لكرة السرعة فى الفترة المقبلة مؤكدا ان الاتحاد لن يبخل بأى جهد او دعم سواء مادى او معنوى لأنتشار اللعبة فى المرحلة القادمة .

وقال الخطيب ان بطولة كأس الاتحاد الأولى يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات لذلك من المتوقع ان تشهد البطولة منافسات قوية كونه ضمن البطولات اللتى تفرز اللاعبين واللاعبات المتميزات

كرة السرعة استاد القاهرة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

صدام باتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. قرار من علام وحازم ينفي وفيفا ترفض

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

الأحد المقبل.. الطقس يصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة الحارة

مدبولي يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

بوتين يمدد قيود التصدير حتى نهاية 2025

رغم محاولتهم لإنقاذ كوكب الأرض.. هجوم حاد على ناشطي المناخ فى أستراليا

لتنفيذ مشروع قطارLRT.. تعاقد بين حلوان للآلات و"الزامل" و"AVIC” الصينية

نشرة الفن | سارة عبد الرحمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ عمرو جمال .. هجوم على ممثلة إسرائيلية بسبب كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب المستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ