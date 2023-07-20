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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مدوية .. سيناتور أمريكية تعرض صورًا مُخلّة لنجل بايدن بالكونجرس

مارجوري تايلور جرين
مارجوري تايلور جرين

تعرضت عضوة الكونجرس الجمهورية المثيرة للجدل، مارجوري تايلور جرين، لانتقادات من قبل المنافسين الديمقراطيين بعد أن عرضت صورًا مخلة لهانتر بايدن خلال جلسة استماع للجنة الرقابة بمجلس النواب في جرائمه الضريبية المزعومة.

وقالت جرين، قبل عرض صور تظهر هانتر بايدن بدون ملابسه وفي وضع مخل: “أود أن أجعل اللجنة وكل من يشاهد في المنزل يعلمون أن تقدير الوالدين موصى به”.

وأضافت أن “الصور أظهرت أن هانتر بايدن يصنع مواد إباحية”.

وزعمت جرين أن هانتر بايدن قد استخدم بشكل غير قانوني أموالًا من شركته للدفع للعاهرات، وهي مزاعم لم يثبتها جوزيف زيجلر، مخبر دائرة الإيرادات الداخلية.

تلقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون شهادة من اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب بعد الانتهاء مؤخرًا من تحقيق موسع في الشؤون الضريبية لهنتر بايدن.

وتوصل نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين الشهر الماضي للاعتراف بالذنب في جريمتي ضرائب، الأمر الذي من المرجح أن يجعله يتجنب عقوبة السجن.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، قال الديموقراطي، جيمي راسكين، إن عرض جرين “غير ذي صلة على الإطلاق” بأهداف اللجنة وأنهم “لم يقدموا بأي شكل من الأشكال الهدف المفترض لجلسة الاستماع”.

وأضاف راسكين أن تصرفات جرين كانت عمداً استفزازية ومثيرة ومتلصصة وأنه اعتبرها “اعتداء على كرامة اللجنة”.

وانتقد آبي لويل، محامي هانتر بايدن، هذه الخطوة ووصفها بأنها “مسرح سياسي” وقال إنها “مضايقة للحياة الشخصية لشخص ما”.

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وكتبت شخصية ديمقراطية أخرى وعضو في الكونجرس دون باير، آرون فريتشنر، على وسائل التواصل الاجتماعي أن جرين وزعت رسالة إخبارية بالبريد الإلكتروني تحتوي على صور فاضحة لمشتركيها.

كتب: “لقد راجعت مرة أخرى ولا توجد شاشة عمرية على صفحة الاشتراك في النشرة الإلكترونية الخاصة بها. لذا فإن الاحتمال الواضح هو أن مارجوري تايلور جرين قد أرسلت للتو روابط عبر البريد الإلكتروني لمقاطع فيديو تحتوي على صور عارية لهانتر بايدن إلى القصر باستخدام موارد ممولة من دافعي الضرائب”.

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