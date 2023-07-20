تصعيد خطير.. كوريا الشمالية تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد غواصة أمريكية

قال وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانج سون نام، اليوم الخميس، إن رسو غواصة أمريكية مزوّدة بأسلحة نووية في كوريا الجنوبية "قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف كانج، أن هذا النشر المتزايد للغواصة النووية الاستراتيجية ووسائل استراتيجية أخرى يعد انتهاكا للتشريعات السارية في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بشأن سياسة القوة النووية.

وكانت غواصة من طراز أوهايو، التي تحمل 154 صاروخ كروز مزود برؤوس حربية نووية، قد رست في ميناء بوسان الجنوبي في 19 يوليو، وهي المرة الأولى منذ أربعة عقود.

وقام رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بزيارة الغواصة وأشاد بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة. وقال، إن هذه الزيارة تظهر التزام كوريا الجنوبية بالدفاع عن نفسها والحفاظ على سلامة شبه الجزيرة.