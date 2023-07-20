للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات .. أكاديمية الشرطة تطلب دفعة جديدة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024.

مواعيد التقديم فى كلية الشرطة 2023

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية للعام 2022 والحاصلون على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية لهذا العام 2023 وطلبة الدور الثاني يبدأ التقديم فى 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023.

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ذكورًا وإناثًا، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 يبدأ التقديم من 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

وأعلن اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرط عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علـى شـهادة إتمام الدراسة الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا وفقـاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بـعـد أدنـى نـسـبـة (65%) لمجمـوع درجـات النجـاح لـهـذا العـام (٢٠٢۳)، أو العـام السابق (٢٠٢٢) ، وتكــون مـدة الدراسـة أربـع سـنوات دراسية.

وأضاف انه بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق (ذكـور - إنـاث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إنـاث) بتقـدير (مقبـول فـأعلى) لهـذا العـام (٢٠۲۳) أو العام السابق (٢٠٢٢) ، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون علـى المـؤهلات الجامعية في التخصصـات الـتي تُمثـل إحتياجـاً لقطاعـات وزارة الداخليـة (ذكـور - إنـات) بتقـدير (جيد علـى الأقـل) لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـام السابق (۲۰۲۲) عـدا تخصـص الطـب البشـري لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـامين السابقين (۲۰۲۲ - ٢٠۲۱)، وتكـون الدراسـة سنة دراسية واحدة وذلك في إطـار الضوابط الواردة بالقانون رقـم 91 لسنة 1975 بشـأن إنشـاء اكاديمية الشـرطة، والقــرار الـوزاري رقـم ٨٦٤ لسـنة ١٩٧٦ بشـأن اللائحـة الداخليـة للأكاديميـة، وقـرار مجلس إدارة الأكاديميـة الصـادر بتحديـد شـروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

المؤهلات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة



أعلنت أكاديمية الشرطة عن التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة هذا العام وهي :" الطب البشري ذكور وإناث ، والطب البشري دكتوراه وماجستير ذكور والعلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وصيدلة بكالوريوس ذكور وإناث وطب أسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث، وصيدلة اكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وطب بيطري بكالوريوس ذكور وتمريض بكالوريوس ذكور واناث وهندسة وفنون تطبيقية ذكور وتجارة محاسبة وسياحة وفنادق وعلوم وتربية رياضية وموسيقية وزراعة وآداب واقتصاد وعلوم سياسية وخدمة اجتماعية وألسن وآداب".

اختبارات كلية الشرطة 2023

ويخضع الطلاب الراغبون للالتحاق في كلية الشرطة 2023 لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حال رسوبه، فضلاً عن اختباريّ المقاس والقوام، حيث يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي للمتقدمين في كلية الشرطة 2023

كما يخضع الطلاب المتقدمين للالتحاق في كلية الشرطة 2023 للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال إخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.