بالسالوبيت.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت صابرين زوجة عصام الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت سالوبيت جينز فاتح و نسقت معه تي شيرت باللون الأسود.



انتعلت زوجة الحضري حذاء رياضي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



زوجة الحضري