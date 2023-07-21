إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

أكد المهندس محمد آدم، المشرف العام للأعمال المدنية بمشروع التوسعة والازدواج بقناة السويس، أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن نسب الإنجازات عالية في مشروع ازدواج القناة.

وقال محمد أدم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الكراكة “حسين طنطاوي”، تستطيع التكريك لمسافات طويلة تحت مستوى سطح الماء، وهي تمثل إضافة كبيرة لقدرات الهيئة من حيث تنفيذها للمشروعات الخاصة بأعمال التكريك.

مشروع تطوير القطاع الجنوبي

وتابع المشرف العام للأعمال المدنية بمشروع التوسعة والازدواج بقناة السويس، أن أعمال التكريك تجرى بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.