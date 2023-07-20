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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائد الكراكة حسين طنطاوي: مسئوليتنا تأمين القطاع الجنوبي لقناة السويس

الكراكة حسين طنطاوي
الكراكة حسين طنطاوي

أكد المهندس إيهاب عبدالله، قائد الكراكة حسين طنطاوي، أن الكراكة حسين طنطاوي من أحدث الكركات المنضمة لأسطول قناة السويس، مشيرا إلى أن عدد الكراكات العاملة في قناة السويس يصل نحو 13 كراكة.

 

وقال إيهاب عبدالله، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الكراكة حسين طنطاوي تم بنائها من أجل تأمين القطاع الجنوبي خاصة أن هذا القطاع له صعوبات منها أنه بيئة صخرية، لذا هناك كراكات لها طبيعة عمر معينة للتعامل مع الصعوبات.

 

شاركت في هذا المشروع.

وتابع قائد الكراكة حسين طنطاوي، أن قوة الكراكة تعمل على تعميق 25 متر، وبها حفارين بقوة 4800 كيلو وات، مؤكدا أن مشروع التوسعة للقطاع الجنوبي انتهى بنسبة 94%، مؤكدا أن كل إدارات الهيئة شاركت في هذا المشروع.
 

الكراكة حسين طنطاوي قناة السويس القطاع الجنوبي بيئة صخرية مشروع التوسعة حمدي رزق

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