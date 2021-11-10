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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طفرات كبرى بالأرباح .. رئيس هيئة قناة السويس : نستخدم أحدث تقنيات النقل البحرى

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن  الكراكة حسين طنطاوي من آكبر الكراكات فى الشرق الأوسط ولديها قدرات كبرى فى العمل فى جميع أنواع التربة وخاصة القطاع الصخرى والصلب وتعمل 18 ساعة يوميا وتعطى انتاج 3600 متر مكعب فى الساعة وإجمالى مليون و 500 الف م 3 شهريا .  

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا ،  أن الكراكة حسين طنطاوي  تمتلك مقومات خاصة بالتصوير أسفل المياه بالأبعاد الثلاثية بطول 147 متر ومجهزة بأحدث التقنيات الالكترونية والأجهزة الملاحية  .

وأشار أسامة ربيع ، إلى أن أرباح قناة السويس تحقق أرقام قياسية بصورة شهرية مشيرا لتحقيق حمولات خلال شهر أكتوبر تقدر 112 مليون طن حمولة صافية مقارنة ب 100 مليون طن العام الماضى بزيادة 11.4 %   ، موضحا أن إجمالى عدد السفن خلال شهر أكتوبر فقط سجل 1847 سفينة بزيادة 14% عن العام الماضى بالاضافة لارتفاع العائد بالدولار 12.4% عن العام الماضى .


ونوه أسامة ربيع  بفرض رسوم على السفن بنسبة 6% بداية من يناير القادم وتم عمل دراسات مستفيضة بشأن الوحدة التسويقية بإدارة البحوث ومراجعة التوصيات الدولية بشأن النقل البحرى والتى أشارت بدورها لمؤشرات صندوق النقد الدولى فيما يخص بزيادة نمو تفوق 6% بمعدلات الطلب  .

وتابع أسامة ربيع ، أن قناة السويس حققت طفرات فى أعداد السفن وحمولاتها والعائد بالدولار نتيجة لرواج الملاحة البحرية فى النقل البحرى ، لافتا إلى أن مشاركة مصر فى معرض اكسبو دبى 2020 كان فرصة كبيرة لتقديم عروض عن الاستثمارات  والمزايا بهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وفرص النجاح المتوفرة للمستثمرين فى هذا الشأن ،وتم توقيع اتفاقيات شراكة لانشاء بعض المصانع بقناة السويس .
 

أسامة ربيع النقل البحري قناة السويس دولار استثمار رئيس هيئة قناة السويس الاقتصاد

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