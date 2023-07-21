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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل الجو الحار لمريض الحساسية

صدى البلد

مريض الحساسية الصدرية والربو ممنوع عليه التعرض للمناخ الشديد الحرارة والمناخ شديد البرودة لأن كلا منهم له تأثيره السلبي عليهم. 

 


واكد الدكتور ايمن السيد سالم استاذ الامراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، ان مع ارتفاع درجات حرارة المناخ تزيد نسبة الرطوبة في الجو عن 50% وبالتالي يصبح الهواء ثقيل مما يصعب تنفسه وبالتالي يؤثر سلباً على مريض الربو والحساسية الصدرية.


واشار الدكتور ايمن سالم الي ان المناخ الحار يعتبر بيئة مناسبة لنمو البكتريا والفطريات والعفن مما يؤدي الي الانسداد الرئوي وتهيج مرض السدة الرئوية المزمنة، ويسبب التهاب القصبات الهوائية.
واوضح الدكتور ايمن سالم الي ان الانسان الطبيعي في المناخ الحار يشعر بالاختناق وضيق التنفس بسبب نقص نسبة من الاكسجين في الجسم، وهذا يحدث ان مع ارتفاع درجة حرارة المناخ يحاول الجسم ترطيب نفسه فيفرز العرق وبالتالي يفقد سوائل ويتعرض الجسم للجفاف إذا لم يتم تعويضه بالسوائل الكافية والماء.
واعلن الدكتور ايمن السيد سالم ان هناك بعض الفئات يعتبرون الأكثر تأثرا بإرتفاع درجات الحرارة وهم مريض الربو والحساسية الصدرية ومن لديه مشاكل في الرئة، والمدخنون ومريض الجيوب الانفية.
ونصح الدكتور ايمن سالم بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع شرب الماء بكثرة وبكميات وفيرة مع العصائر، والتقليل من تناول الاملاح؟

إرتفاع درجات حرارة أستاذ الأمراض الصدرية الحساسية الصدرية الربو والحساسية السدة الرئوية القصبات الهوائية ضيق التنفس

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