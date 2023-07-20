حكومة إقليم كردستان تعلق أنشطتها مع السويد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم، عن تعليق الأنشطة مع السويد وذلك بعد حرق المصحف الشريف.

وكانت وزيرة الاتصالات العراقية الدكتورة هيام الياسري قد أصدرت قرارا بحظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها مع الشركات السويدية كافة.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، اعلنت تعليق ترخيص عمل شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات في العراق.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان مقتضب، أنه تم تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية لسماح دولتها بحرق والمصحف الشريف والعلم العراقي".

وأعلن العراق، اليوم الخميس، عن سحب القائم بالأعمال العراقي من السفارة العراقية من العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما طلبت السلطات العراقية من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية.

