زوجة نجم الزمالك تلفت الأنظار بإطلالة جذابة ومكياج ناعم.. شاهد

شاركت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، متابعيها، صورا لها، من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت زوجة لاعب الزمالك، بإطلالة جذابة، ممزوجة بالبساطة والاحتشام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع أحمر الشفاه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة 28 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو في تمام الساعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.