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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإسكندرية 32 وشرم الشيخ 40.. درجات الحرارة اليوم في المدن الساحلية

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة،  على المدن الساحلية للبلاد، التي يرغب جميع المواطنين في الذهاب إليها في نهاية الأسبوع والاجازات الرسمية،  هربا من الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها غالبية محافظات الجمهورية، منذ عدة أيام على مناطق الوجهين القبلي والبحري.

الطقس اليوم في المدن المطلة على البحر المتوسط

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم في المدن المطلة على البحر المتوسط، يكون الطقس حار نهارا، ومائل للحرارة ليلا، بينما يكون الطقس غائم جزئيا في بعض الأوقات.

 

وتكون حالة الأمواج في البحر المتوسط خلال هذا الطقس، خفيفة إلى معتدلة في كافة المناطق التي تشمل الإسكندرية والعلمين ومطروح وجمصة وراس البر، حيث يتراوح ارتفاعها ما بين متر إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة التي تسجلها المدن المطلة على البحر المتوسط، خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون كالتالي:

الإسكندرية تسجل 32 نهارا و24 ليلا

العلمين تسجل 31 نهارا و 24 ليلا

مطروح تسجل 31 نهارا و24 ليلا

جمصة تسجل 33 نهارا و23 ليلا

راس البر تسجل 32 نهارا و24 ليلا

الطقس اليوم في المدن المطلة على البحر الأحمر

أما عن حالة الطقس اليوم في المدن المطلة على البحر الأحمر، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتكون الأجواء مشمشة غالبية أوقات اليوم.

وتكون حالة البحر الأحمر، على كافة المدن المطلة عليه، في ظل هذه الأجواء من الطقس، خفيفة أيضا إلى معتدلة، حيث تتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع المتر، وهي تشمل مدن ( شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والعين السخنة وراس سدر).

وحول درجات الحرارة التي تسجلها المدن المطلة على البحر الأحمر، خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون كالتالي:

شرم الشيخ تسجل 40 نهارا و30 ليلا

الغردقة تسجل 41 نهارا و29 ليلا

مرسى علم تسجل 40 نهارا و28 ليلا

العين السخنة تسجل 38 نهارا و26 ليلا

راس سدر تسجل 39 نهارا و26 ليلا

ويشهد الطقس على البلاد خلال هذه الفترة، موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، تجعل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة المناطق ومائل للحرارة رطب ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة، بينما على مناطق الوجه القبلي والصعيد تتجاوز 45 درجة.

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