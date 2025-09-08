محمد نور: ودية تونس منحتنا مؤشرات مهمة قبل كأس العرب

أعرب محمد نور، نجم الاتحاد السكندري السابق والمدرب العام للمنتخب الوطني الثاني، عن سعادته بالفوز على منتخب تونس في اللقاء الودي الأخير، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل منذ فترة طويلة على إعداد قائمة مثالية للمشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة بقطر.

وكان المنتخب الوطني الثاني قد تغلب على تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للبطولة.

وقال نور في تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان في حالة انعقاد مستمر منذ أكثر من شهر ونصف، من أجل اختيار أفضل العناصر دون تعارض مع اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول".

وأضاف: "قمنا بوضع أكثر من بديل تحسباً لضم أي لاعب من المنتخب الثاني إلى المنتخب الأول، وهو ما تسبب في تأخير الإعلان عن القائمة النهائية".

وعن مباراة تونس الأولى أوضح: "اللاعبون نفذوا جملة تكتيكية مميزة انتهت بهدف رائع سجله أفشة بعد تمريرات بين الونش ومروان حمدي"، مشيداً بالأداء الجماعي للفريق.

واختتم نور تصريحاته بالتأكيد على أن الودية الثانية أمام تونس، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ستشهد مشاركة وجوه جديدة لمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للبطولة.