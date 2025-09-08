محمد نور: وضعنا أكثر من بديل قبل اختيار قائمة المنتخب الثاني .. وهدف أفشة من جملة تكتيكية متفق عليها

تحدَثَ محمد نور نجم نادي الاتحاد السكندري السابق ، والمدرب العام الحالي للمنتخب الوطني الثاني ، عن فوز الفراعنة في المباراة الماضية الودية أمام تونس.

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، أمس الأول السبت 8 سبتمبر 2025 في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:الجهاز الفني للمنتخب الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان ، في حالة انعقاد منذ أكثر من شهر ونصف الشهر ، لاختيار أفضل اللاعبين المتاخين بما لا يتعارض مع اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.

وأضاف: حددنا أكثر من لاعب بديل لاختياره في قائمة المنتخب الثاني ، تحسباً لانضمام أي لاعب للمنتخب الأول ، ولذلك تم تأخير الإعلان عن القائمة.

وتابع: قدمنا مباراة مميزة أمام تونس ونجحنا في تسجيل هدفاً من جملة تكتيكية متفق عليها في المران بين الونش ومروان حمدي ومنه إلى محمد مجدي أفشة الذي أسكنها الشباك بطريقة رائعة.

وأتم: المباراة الثانية الودية أمام تونس، غداً الثلاثاء ، ستشهد مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية ، لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين ، للوقوف على القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب.