صحف الإمارات| إجراءات مضادة بسبب حرق المصحف في السويد.. وكوريا الجنوبية تحذر بيونج يانج من "نهاية" نظامها

الإمارات تدعو إلى ضمان إيصال المساعدات للشعب السوري

«التعاون الخليجي» يدين تدنيس نسخة أخرى من المصحف بالسويد

العراق يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

ضربة انتقامية روسية.. وأوكرانيا تطلب مدرعات

بوتين يشترط عودة «سويفت» لاستئناف «صفقة الحبوب»

لودريان يؤجل زيارته للبنان.. وتجدد التوتر في الجنوب

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث رسالة خطية إلى محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وسلّم الرسالة إليه، عبد الله علي الحمودي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنجلادش الشعبية.



أشارت صحيفة الخليج إلى دعوة الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات، من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، اتباع 14 نصيحة قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب.

وأكدت للأجانب أنه إذا عرض شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لهم عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، وإذن دخول إلى الدولة لاستكمال إجراءات عقد العمل وتأشيرة الإقامة، لافتة إلى أنه يجب العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يمنح الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة القيام بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى اطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة نوعية جديدة لتمكين اللاجئين في الأردن ضمن الجهود التي يضطلع بها معرض عطايا في مجال استدامة العطاء.

وتضمنت المبادرة تدريب وتمويل مشاريع صغيرة ضمن مشروع «التداخل الرقمي من أجل تحسين سبل العيش» والتي أثمرت عن تدريب 248 مستفيداً ومستفيدة من السيدات والشباب والأشخاص من أصحاب الهمم من الأردنيين واللاجئين من الجنسيات المختلفة، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية «جهد».



ذكرت صحيفة الاتحاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت أهمية التحرك بشكل سريع لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة، مشيرةً إلى أن وضع مصلحة الشعب السوري في المقامِ الأول يعني الابتعاد عن الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة بروحٍ من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.

وقالت الإمارات في بيان ألقته شهد مطر، المتحدثة الرسمية باسم البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن: «يأتي اجتماعنا هذا إثر عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا».



ذكرت صحيفة الخليج أن الموفد الرئاسي الفرنسي، جان ايف لودريان، أرجأ زيارته للبنان إلى وقت لاحق، لإجراء المزيد من المشاورات، ما يعني أن حلحلة الملف الرئاسي لا تزال مؤجلة، في وقت توتر الوضع عند الحدود الجنوبية مجدداً، أمس الخميس، بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية باتجاه أهالي كفرشوبا الذين كانوا يشقون طريقاً قرب الجدار الإسرائيلي، فيما اقتحم مودعان فرع بنك بيبلوس في منطقة سن الفيل، بالعاصمة بيروت، للمطالبة بوديعتيهما، بينما تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، من لجنة الإدارة والعدل النيابية بخطة نقدية مالية تتضمن التحول إلى سعر الصرف الحر بحلول سبتمبر.



قالت صحيفة البيان إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم أمس الخميس.

وشدد البديوي شدد على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، مؤكدا أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف.



وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن العراق هدد، أمس، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تكرر إحراق المصحف على أراضيها، وطلب رسمياً من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، فيما أحرق متظاهرون عراقيون مبنى السفارة السويدية في بغداد، بينما شهد تجمّع في ستوكهولم دوس لاجئ عراقي نسخة من المصحف.

ووسط حماية الشرطة السويدية، قام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا أمس بدوس المصحف مراراً أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، لكنّه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه، فيما احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.



كما اشارت صحيفة الخليج إلى استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي لدى طهران اليوم الخميس "للاحتجاج بشدة على تدنيس القرآن الكريم".

دوليا، أفادت صحيفة الخليج بأن مناطق عدة في كوكب الأرض تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تأثر ملايين الأشخاص حول العالم بسبب تقلبات الطقس والفيضانات والأعاصير. فيما تواصل فرق الدفاع المدني في اليونان وتونس جهودها لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت جراء موجة الحر الشديد التي تضرب مناطق حول العالم. بينما خلفت عواصف رعدية عنيفة وانهيارات أرضية، قتلى بالهند والبلقان، وتسببت في إغلاق مدارس وغمر الطرق وتعطيل حركة القطارات. كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطقس الحار يتسبب في تأجيل رحلات الطيران أكثر من الطقس البارد، ويفسر الخبراء ذلك بأن الحرارة المرتفعة تتسبب في ترقق طبقات الهواء، مما يقلل من قوة الدفع.



قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد شروطا لعودة بلاده إلى صفقة الحبوب، من بينها إزالة العقبات أمام البنوك الروسية، بما في ذلك ارتباطها بنظام سويفت.



وقال بوتين أمس خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو: «لقد أظهرنا مراراً وتكراراً معجزات الصبر والحلم، الدول الغربية لم تفِ بأي التزامات بموجب المبادرة «صفقة الحبوب»، لكنها اكتفت بإغراق روسيا بالمطالب»، وحدد بوتين شروط عودة روسيا إلى صفقة الحبوب باستعادة الجوهر الأصلي للمبادرة، ومن بين الشروط الأخرى، حدد بوتين أيضا سحب الحبوب والأسمدة الروسية من العقوبات.



ذكرت صحيفة البيان أن القوات الروسية شنّت ضربة جوية انتقامية ثالثة على قوات كييف في ميكولايف وأوديسا، بينما توقعت أوكرانيا هجوماً مضاداً «طويلاً وصعباً» وشدد على حاجتها إلى 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع هذا الهجوم الذي بدأ في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية امس الخميس، تدمير مواقع لتصنيع وتخزين الزوارق المسيرة في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، ومواقع للبنى التحتية ومستودعات ضخمة للوقود بمدينة ميكولايف جنوبها بضربة صاروخية ثالثة. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصين قتلا في الهجوم الروسي.



أشارت صحيفة الخليج إلى مغادرة الفريق الروسي، مركز الإشراف على تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، فيما حثت أوكرانيا على تجديد الاتفاق الذي سمح لها بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمنتجات الزراعية، كما اقترحت تسيير دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن موسكو لضمان عمليات التصدير.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، أن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان موسكو تعليقها العمل بالاتفاق. وقالت الوزارة إنه طوال فترة عمل اتفاق تصدير الحبوب، تم تصدير أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى 45 دولة في 3 قارات.



أوضحت صحيفة البيان تحذير كوريا الجنوبية اليوم الجمعة جارتها الشمالية من أنها ستواجه "نهاية" نظامها في حالة تعرضها لهجوم نووي، بعد أن قالت بيونج يانج إن نشر غواصة أميركية ذات قدرة نووية وأصول استراتيجية أخرى هنا يمكن أن يتوافق مع شروط استخدامها للأسلحة النووية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الدفاع في سول جددت التحذير بعد أن أصدر كانج سون نام وزير دفاع بيونج يانج بيانا شديد اللهجة في اليوم السابق، انتقد فيه وصول الغواصة "يو إس إس كنتاكي"، وهي غواصة صواريخ باليستية نووية تزن 18750 طنا، إلى كوريا الجنوبية



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى عثور الشرطة الإيطالية على أكثر من 5.3 طن من مخدر الكوكايين خلال عملية في البحر المتوسط. وتقدر القيمة السوقية للشحنة بالكامل بحوالي 850 مليون يورو (946 مليون دولار)، وورد أنها أكبر شحنة كوكايين يجري مصادرتها على الإطلاق في الأراضي الإيطالية. وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية، يوم الخميس، أنه تم اعتقال خمسة أشخاص خلال عملية واسعة النطاق قبالة الساحل الجنوبي الغربي لصقلية.