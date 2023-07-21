مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين والجثة لمستشفى سفاجا المركزي.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة في منطقة كريازي شمال مدينة سفاجا، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

خروج المصابين من المستشفى

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن سائق السيارة ويدعى «محمد. ش»، لقي مصرعه فور وصوله المستشفى ولم تنجح محاولات إنقاذه، كما أصيب 8 آخرون بإصابات متنوعة بين كسور وجروح وسحجات خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.