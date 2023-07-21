عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين والجثة لمستشفى سفاجا المركزي.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة في منطقة كريازي شمال مدينة سفاجا، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

خروج المصابين من المستشفى
وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن سائق السيارة ويدعى «محمد. ش»، لقي مصرعه فور وصوله المستشفى ولم تنجح محاولات إنقاذه، كما أصيب 8 آخرون بإصابات متنوعة بين كسور وجروح وسحجات خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

انقلاب سيارة سفاجا محافظة البحر الاحمر مدير امن البحر الاحمر مستشفي سفاجا المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

العقل بيقول كده.. نجم الزمالك يعلق على أنباء انتقال فتوح وزيزو للأهلي

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

رحيل زيزو للأهلي والهجوم على عباس ورسالته لجماهير الزمالك..تصريحات نارية لمرتضى منصور

الشاحن السبب.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن سمكة نابليون المهددة بالانقراض في البحر الأحمر

التعامل الآمن مع إصابة شوكة السمكة الصخرية | دليل إجراءات السلامة

شديدة السمية.. الإنقاذ البحري برأس غارب تحذر من السمكة الصخرية القاتلة

تعزيز مشروع زراعة الشجر.. مرسى علم تكرم السائحين

محافظ البحر الأحمر يعلن نجاح فعاليات قافلة التنمية لتحيا مصر في شلاتين وحلايب

مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق رأس غارب

قلعة الفوسفات .. قرية أم الحويطات القديمة مزار سياحي جذاب فى سفاجا

استمرار أعمال النظافة بالشوارع الفرعية والرئيسية بالقصير

ترشيحاتنا

أحزان في ميت عقبة.. أسرة تفقد 3 من أفرادها و3 يصارعون الموت| تفاصيل

زيلينسكي يقيل سفير بلاده لدى بريطانيا

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة .. دار الإفتاء ترد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

بالمعارين فقط.. موعد سفر الزمالك إلى السعودية للمشاركة بالبطولة العربية للأندية

3 طرق للوقاية من ضربات الشمس.. وهذه الفئات الأكثر عرضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج الأكثر تشاؤماً...هل أنت منهم؟

مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض| لن تتوقعه

اللمبي ٨ جيجا.. هل تساعد شريحة إيليون ماسك الدماغية المعاقين أم تدمر الإنسان؟

طريقة عمل الفطائر اليونانية|خطوة بخطوة

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ